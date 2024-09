Scheffler gewinnt Tour Championship und FedEx Cup

Vier Wochen nach seinem Olympiasieg in Paris hat Golfprofi Scottie Scheffler die Tour Championship und den FedEx Cup gewonnen. Der Weltranglistenerste aus den USA setzte sich beim Saisonfinale im East Lake Golf Club in Atlanta/Georgia mit vier Schlägen Vorsprung durch, Scheffler feierte seinen siebten Saisonsieg auf der Tour, der 28-Jährige strich für seinen ersten Triumph im FedEx Cup den mit 25 Millionen Dollar dotierten Siegerscheck ein.

Scheffler hatte in diesem Jahr unter anderem das US Masters und die Players Championship gewonnen, bei den Sommerspielen in Frankreich holte der Amerikaner Gold nach Platzrekord auf der Schlussrunde. Für Negativschlagzeilen sorgte Scheffler bei der Players Championship in Louisville/Kentucky, wo er festgenommen wurde, weil er an einer Unfallstelle nahe des Valhalla Golf Club nicht angehalten hatte. Später wurden alle Anklagepunkte fallengelassen.