Solheim Cup: Henseleit eröffnet am Freitagmorgen

Olympia-Silbermedaillengewinnerin Esther Henseleit eröffnet am Freitag den Solheim Cup der Golferinnen. Die 25-Jährige tritt zum Auftakt des Kontinentalvergleichs zwischen Europa und den USA in Gainesville/Virginia ab 7.05 Uhr Ortszeit (13.05 Uhr MESZ) in den „Morning Four“ mit der Engländerin Charley Hull gegen US-Spitzenspielerin Nelly Korda und Allisen Corpuz an.