Golf: Jäger fällt auf Rang zwei zurück

Die Führungsposition muss der deutsche Golfspieler am vorletzten Tag abgeben. Doch der Rückstand auf Platz eins bleibt im Rahmen.

Die Führungsposition muss der deutsche Golfspieler am vorletzten Tag abgeben. Doch der Rückstand auf Platz eins bleibt im Rahmen.

Golfprofi Stephan Jäger hat bei der Black Desert Championship in Ivins/Utah weiter gute Chancen auf seinen zweiten Sieg auf der PGA-Tour.

Der 35-Jährige musste am dritten Turniertag mit einer Runde von 68 Schlägen zwar seine Halbzeitführung abgeben, hielt sich aber mit insgesamt 196 Schlägen auf dem geteilten zweiten Platz. Der erstplatzierte US-Amerikaner Matt McCarty liegt mit einer Gesamtbilanz von 19 unter Par lediglich zwei Schläge voraus.

Jäger legte auf dem Par-71-Kurs mit drei Birdies auf den ersten neun Löchern erneut stark los, ließ aber in Folge einem Bogey lediglich ein weiteres Birdie folgen. In der Weltrangliste liegt der Münchner auf Position 57, Anfang April hatte er in Houston seinen ersten Sieg auf der PGA-Tour gefeiert.