Verletzung beim Weihnachtsessen: Golfstar Scheffler fällt aus

Nach einem "Weihnachtsunfall" verpasst der Weltranglistenerste Scottie Scheffler (28) den Jahresauftakt der Golftour PGA. Wie sein Management mitteilte, verletzte sich Scheffler am ersten Weihnachtstag an einem zerbrochenen Glas, als er das Abendessen vorbereitete. Kleine Splitter wurden ihm aus der Handfläche operiert, seine Teilnahme beim Turnier auf Hawaii (ab 2. Januar) sagte er ab.

Eine lange Pause will der Olympiasieger allerdings nicht einlegen. Scheffler plant seinen Saisoneinstieg in La Quinta/Kalifornien am 16. Januar. "Ihm wurde gesagt, dass er in drei bis vier Wochen wieder bei hundert Prozent sein sollte", sagte Manager Blake Smith.