Woods sieht noch "weiten Weg" bis zum Comeback

Golf-Ikone Tiger Woods hat bis zu einem Comeback noch einen "weiten Weg" vor sich. Das sagte der 15-malige Major-Sieger am Dienstag am Rande der von ihm ausgerichteten Hero World Challenge auf den Bahamas. "Ich möchte keine Rückschläge erleiden, ich möchte einfach weiter Fortschritte machen und mir die bestmögliche Chance für das nächste Jahr geben", sagte Woods, der am 30. Dezember 49 Jahre alt wird.

Sein bislang letztes Turnier spielte Woods bei der British Open im vergangenen Juli. In diesem Jahr trat der langjährige Weltranglistenerste lediglich bei fünf Turnieren an. Einmal gab er in der ersten Runde auf, dreimal scheiterte er am Cut.