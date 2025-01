Golf: Straka feiert dritten Sieg auf PGA-Tour

Der österreichische Golfprofi Sepp Straka hat zum dritten Mal in seiner Karriere einen Triumph auf der PGA-Tour gefeiert. Der 31-Jährige setzte sich beim mit 8,8 Millionen Dollar dotierten Turnier in La Quinta/Kalifornien mit zwei Schlägen Vorsprung vor dem US-Amerikaner Justin Thomas durch.

Seine ersten Turniersiege hatte Straka Anfang 2022 in Palm Beach/Florida und im Juli 2023 bei der John Deere Classic in Silvis/Illinois gefeiert. In Kalifornien war der Österreicher mit einem Vorsprung von vier Schlägen in die Schlussrunde gegangen und blieb dort zwei unter Par.