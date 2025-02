Golf: Henseleit fällt auf der Schlussrunde weit zurück

Olympia-Silbermedaillengewinnerin Esther Henseleit hat bei ihrem zweiten Golf-Turnier des Jahres aufgrund einer schwachen Schlussrunde eine Top-Ten-Platzierung deutlich verpasst. Die 26-Jährige aus Hamburg spielte beim Turnier der LPGA-Tour in Pattaya auf dem Par-72-Kurs am Sonntag nur eine 77 und fiel vom achten auf den 33. Rang zurück.

Bei Halbzeit des Turniers in Thailand hatte Henseleit gar auf Rang fünf gelegen. In der vergangenen Woche hatte sie bei ihrem Saisondebüt in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad den 27. Platz erreicht.