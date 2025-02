Jäger in Mexiko vor der Schlussrunde Dritter

Der Golfprofi aus München hat drei Schläge Rückstand auf den Führenden Aldrich Potgieter. Sein zweiter PGA-Sieg ist noch in Reichweite.

Golfprofi Stephan Jäger geht mit Siegchancen auf die Schlussrunde der Mexico Open in Puerto Vallarta. Der 35 Jahre alte Münchner fiel mit 66 Schlägen am Samstag zwar um einen Platz zurück, hat als Dritter seinen zweiten Turniersieg auf der PGA-Tour aber weiter im Blick. Drei Schläge liegt Jäger hinter dem dem Südafrikaner Aldrich Potgieter. Zweiter ist Brian Campbell, der US-Amerikaner folgt einen Schlag hinter dem Führenden.

Tour-Neuling Jeremy Paul (Frankfurt am Main), der nach einer 64 am Auftakttag noch einer der drei Führenden gewesen war, verlor mit einer 71 weiter an Boden und liegt auf Platz 29.