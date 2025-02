Nach sieben Monaten: Woods zurück auf der PGA-Tour

Golfikone Tiger Woods wird nach sieben Monaten wieder bei einem Turnier der PGA-Tour an den Start gehen. Der 15-malige Major-Gewinner aus den USA nimmt am Genesis Invitational (vom 13. bis zum 16. Februar) teil, bei dem er selbst zu den Veranstaltern gehört. Das sonst in Pacific Palisades, einem von der Brandkatastrophe stark betroffenen Stadtteil von Los Angeles, stattfindende Turnier wurde nach Torrey Pines/San Diego verlegt.

Woods, dessen Mutter kürzlich verstarb, hatte im vergangenen Jahr lediglich an fünf Turnieren der Tour teilgenommen, darunter neben den vier Majors auch am Genesis Invitational. Einmal gab er in der ersten Runde auf, dreimal scheiterte er am Cut.