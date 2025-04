Bernhard Langer über Ludvig Aberg "Er kann alles, hat alles"

Kurz vor seinem letzten Start beim traditionsreichen Masters in Augusta hat Golflegende Bernhard Langer den jungen Schweden Ludvig Aberg in höchsten Tönen gelobt. "Er kann alles, hat alles. Er gehört sicher zu den Favoriten. Ich denke, dass er auf jeden Fall mindestens ein grünes Jackett gewinnen wird", sagte der 67-Jährige bei einem Sponsorentermin von Mercedes.

Aberg hatte im Vorjahr sein Masters-Debüt gegeben und war Zweiter geworden. Für Langer ist er ein kommender Superstar: "Es ist sagenhaft, was er in seinem jungen Alter schon erreicht hat", lobte ihn der zweimalige Masters-Champion und hob die Coolness des 24-jährigen Schweden hervor. Neben Aberg sind für Langer Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Jon Rahm und Brooks Koepka Topfavoriten in Augusta: "Da gibt es viele, die sicher hoffen, mit dem grünen Jackett hier am Sonntag abzureisen."