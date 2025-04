Masters in Augusta: Deutsche Golf-Legende verpasst wohl Historisches

SID 11.04.2025 • 23:35 Uhr Bernhard Langer spielt einen Bogey am letzten Loch und droht den Cut zu verpassen. Die deutsche Golf-Ikone hätte als ältester Golfer der Geschichte den Cut beim Masters in Augusta schaffen können.

Bernhard Langer hat bei seinem letzten Masters wohl nur um Zentimeter den Cut verpasst. Der 67-Jährige benötigte auf der zweiten Runde 73 Schläge und lag mit einer 147 auf der Scorekarte zunächst auf dem geteilten 56. Rang.

Zwar hatten zu dem Zeitpunkt mehrere Spieler ihre zweite Runde noch nicht beendet, der Sprung unter die besten 50 war aber nur noch theoretisch möglich.

Golf: Langer leistet sich wohl einen Schlag zu viel

Langer leistete sich bei einem Bogey am letzten Loch wohl den einen Schlag zu viel, um auch am Samstag mit dabei zu sein. Der zweimalige Champion hätte als ältester Golfer der Geschichte den Cut in Augusta schaffen können.

„Ich bin hier nicht mehr konkurrenzfähig“, hatte Langer vor dem Turnier gesagt. Doch am Freitag überzeugte er noch einmal und lag lange Zeit gut im Rennen. Dann aber benötigte er am Par-5-Loch 15 gleich sieben Schläge, der Double-Bogey ließ ihn wieder zittern. An Loch 18 verfehlte sein entscheidender Putt aus gut drei Metern schließlich haarscharf das Ziel.

Anschließend erhoben sich die Zuschauer und spendeten langen Applaus, als Langer Hand in Hand mit Ehefrau Vikki Carol ins Klubhaus ging. Langer hatte an der berühmten Magnolia Lane zuletzt 2020 den Cut geschafft, als er am Ende den 29. Platz belegte.

Masters: Rose führt vor DeChambeau

In Führung lag zunächst der englische Rio-Olympiasieger Justin Rose mit 136 Schlägen (65+71), knapp dahinter folgten der Amerikaner Bryson DeChambeau (137/69+68) und der Weltranglistenzweite Rory McIlroy (138/72+66). Der Nordire kann als erst sechster Spieler der Golf-Geschichte seinen Karriere-Grand-Slam perfekt machen. Allerdings hatten zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Spieler ihre zweite Runde beendet.