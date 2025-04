Entscheidung im Stechen: McIlroy erstmals Master-Champion

Rory McIlroy behält an einem dramatischen Schlusstag die Nerven. Der Nordire triumphiert in Augusta.

Rory McIlroy behält an einem dramatischen Schlusstag die Nerven. Der Nordire triumphiert in Augusta.

Golfstar Rory McIlroy hat nach einer dramatischen Schlussrunde erstmals das US Masters gewonnen und damit seinen Karriere-Grand-Slam perfekt gemacht. Der Nordire setzte sich im Stechen am ersten Loch gegen den Engländer Justin Rose durch und hatte im Nachsitzen das bessere Ende für sich. Auf der 18 hatte er zunächst aus wenigen Metern die Chance auf den Sieg aus der Hand gegeben, dann durfte er doch noch über seinen ersten Triumph in Augusta jubeln. Nach vier Runden hatten McIlroy und Rose jeweils 277 Schläge benötigt, Dritter wurde Patrick Reed aus den USA.