Start für Langers letztes Masters fix

Bernhard Langer bestreitet am Donnerstag sein letztes US Masters.

Bernhard Langer geht bei seinem letzten US Masters bereits am Morgen (8.35 Uhr/14.35 Uhr MESZ) auf die erste Runde. Der zweimalige Champion spielt in Augusta/Georgia im sechsten Flight gemeinsam mit den Amerikanern Will Zalatoris und Noah Kent.