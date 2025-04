Japanerin Saigo holt ersten Major-Titel

Saigo, in der vergangenen Saison „Rookie of the Year“ auf der LPGA-Tour, setzte sich in der Extrarunde gegen die Chinesin Yin Ruoning, Kim Hyo-Joo aus Südkorea, Ariya Jutanugarn (Thailand) und die US-Amerikanerin Lindy Duncan durch. „Es war mein Traum, dieses Major zu gewinnen“, sagte sie, „dass es mir gelungen ist, macht mich glücklich.“