Langer vor Abschied vom Masters: "Sehr emotional"

Golf-Legende Bernhard Langer geht mit großer Vorfreude in sein 41. und letztes Masters in Augusta. Es werde „mit Sicherheit sehr emotional“, sagte der 67-Jährige in einem Interview mit Welt am Sonntag: „Meine ganze Familie wird da sein, meine vier Kinder und die vier Enkelkinder. Mein Bruder Erwin reist mit seiner Frau an, viele Freunde aus Deutschland und Amerika werden kommen. Es wird sicher nicht ganz einfach sein, mich komplett aufs Golfen zu konzentrieren, es wird viel abgehen im Kopf.“