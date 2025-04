Pinkelpause am Bach bei US Masters: "Würde es wieder tun"

Der Spanier José Luis Ballester erleichtert sich am 13. Loch.

José Luis Ballester hatte gerade seine ersten Schläge und Putts beim legendären US Masters absolviert, da plagte den spanischen Golfer ein ganz menschliches Problem. "Ich dachte: Ich muss wirklich pinkeln", sagte er später, um zu erklären, wie sein Debüt in Augusta diese bemerkenswerte Wende nahm.

An Loch 13 verschwand der aktuelle Amateur-Champion also kurzerhand, um sich im Bach Rae's Creek zu erleichtern. "Ich hatte völlig vergessen, dass es links vom Abschlag diese Toiletten gibt", gab Ballester anschießend zu, wirklich peinlich war es ihm aber nicht. "Wenn ich es noch einmal machen müsste, würde ich es wieder tun", sagte er nach der Runde am Donnerstag.