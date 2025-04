US Masters: Langer zum Auftakt mit 74er-Runde

SID 10.04.2025 • 19:50 Uhr Bernhard Langer legt einen starken Start in sein letztes US Masters hin. Auf dem Rückweg ins Klubhaus unterlaufen dem Routinier aber Fehler.

Die deutsche Golf-Ikone Bernhard Langer ist solide in ihr letztes US Masters gestartet. Der zweimalige Champion des prestigereichen Turniers an der berühmten Magnolia Lane spielte am Donnerstag zum Auftakt eine 74 und blieb auf dem Par-72-Kurs zwei Schläge über dem Platzstandard.

Langer startete gut in den Tag, bis zur Rundenhalbzeit spielte er achtmal Par sowie einen Birdie an der 3. Auf dem Rückweg ins Klubhaus fiel der Routinier jedoch leicht zurück. An den Löchern 12, 13 und 17 kassierte Langer jeweils Bogeys.

Langer, inzwischen 67 Jahre alt, schlägt in diesem Jahr zum 41. und letzten Mal in Augusta ab. Seinen Abschied hatte er eigentlich bereits für 2024 geplant, eine Verletzung verhinderte damals jedoch seine Teilnahme. Langer ist Turniersieger der Jahre 1985 und 1993 und besitzt ein lebenslanges Startrecht beim US Masters.