Das tragische Ende einer genialen Ikone seines Sports

Severiano Ballestores 1979 mit unvergessenem Coup

Auf dem Platz war Seve etwas ganz Besonderes. Fünfmal triumphierte er bei den Majors (dreimal British Open, zweimal US Masters), war an fünf Siegen im Ryder Cup beteiligt, gewann weltweit fast 100 Turniere. Der Mann aus Pedrena am Golf von Biskaya setzte Maßstäbe in einer Zeit, als das europäische Golf auch durch seinen deutschen Rivalen Bernhard Langer zunehmend an Bedeutung gewann. Ballesteros - der das Spiel auf unorthodoxe Weise am Strand lernte - spielte Golf für die Lehrbücher, sein Schwung wurde zum Maßstab.