Golf: Schneider und von Dellingshausen greifen nach Sieg

Zwei deutsche Profi-Golfer kämpfen bei den Austrian Open in Salzburg um den Sieg. Marcel Schneider (Bietigheim-Bissingen) geht als Führender in die entscheidende Runde am Sonntag, der Vorsprung auf Nicolai von Dellingshausen (Düsseldorf) beträgt allerdings nur einen Schlag. Für beide wäre es der erste Turniersieg auf der DP World Tour, als Dritter liegt der Däne Jeff Winther mit zwei Schlägen Rückstand auf die Spitze in Lauerstellung.