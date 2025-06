Erstmals seit einem Jahr: McIlroy verpasst den Cut

US Open stehen vor der Tür

Die US Open beginnt am kommenden Donnerstag im Oakmont Country Club. „Dort kommt es mehr als alles andere darauf an, die Fairways zu treffen“, sagte McIlroy, „wenn ich den Teil des Spiels hinbekomme, dann fügt sich alles andere. Momentan gelingt das nicht, und ja, das ist eine Sorge mit Blick auf die kommende Woche.“

Der Weltranglistenzweite traf am Freitag weniger als 50 Prozent der Fairways, lag am Ende der zweiten Runde auf Rang 149 in einem 153er-Feld - 21 Schläge hinter dem Führenden Amerikaner Cameron Champ. Erstmals in diesem Jahr und zum ersten Mal seit den British Open im Juli 2024 verpasst McIlroy damit ein Wochenende auf der PGA-Tour.