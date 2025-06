Deutscher Golf-Coup: "Mir fehlen die Worte"

Nicolai von Dellingshausen gewinnt in Salzburg vor Marcel Schneider und Kristoffer Reitan aus Norwegen. Anschließend zeigt sich der 32-Jährige emotional.

Bei den Austrian Open in Salzburg triumphierte der Düsseldorfer mit zwei Schlägen Vorsprung vor Marcel Schneider (Bietigheim-Bissingen) und Kristoffer Reitan aus Norwegen. Schneider war als Führender in die Schlussrunde gegangen, er benötigte aber drei Schläge mehr als von Dellingshausen und fiel noch zurück.

„Ich kann es nicht beschreiben, mir fehlen die Worte“, sagte der 32-Jährige: „Es ist wirklich hart, nicht zu weinen. Es war eine harte Reise in den vergangenen zweieinhalb Jahren, nachdem ich die Tourkarte verloren hatte. Aber all das hat mich hier her geführt. Ich bin einfach nur sehr glücklich.“