Henseleit schmiedet Pläne: "Hochzeitsfeier in den Dolomiten"

Esther Henseleit ist längst verheiratet, für eine Party hatte die Profigolferin bislang aber noch keine Zeit. "Wir planen noch eine richtige Hochzeitsfeier im Dezember in den Dolomiten, wenn die Saison vorbei ist", sagte die Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Paris dem Hamburger Abendblatt am Rande des German Masters in Winsen.