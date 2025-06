Wahnsinn! Golf-Moment für die Ewigkeit

Der Amerikaner J.J. Spaun sichert sich seinen ersten Majortitel auf dem schwierigen Kurs in Oakmont mit einem Traumschlag am letzten Loch.

Der Amerikaner J.J. Spaun sichert sich seinen ersten Majortitel auf dem schwierigen Kurs in Oakmont mit einem Traumschlag am letzten Loch.

Der Amerikaner J.J. Spaun hat überraschend die US Open der Golfprofis gewonnen - mit einem Zauberschlag am letzten Loch. Der 34-Jährige sicherte sich seinen ersten Majorsieg auf dem extrem schwierigen Kurs in Oakmont/Pennsylvania am Sonntag mit einem Putt über 20 Meter - und brach danach in Tränen aus. „Es so zu beenden, ist ein Traum“, sagte Spaun.