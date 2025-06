US Open: Jäger zum Auftakt hinten dran

Der einzige Deutsche im Turnier erwischt in Oakmont einen schlechten Start.

Holpriger Start für Stephan Jäger: Der deutsche Profigolfer hat bei den US Open zum Auftakt noch reichlich Raum für Verbesserungen gelassen. Nach einer Runde mit 73 Schlägen geht der 36-Jährige als geteilter 49. auf die zweite Runde. Ein Double Bogey schon am vierten Loch warf ihn früh zurück.

Jäger liegt auf dem Par-70-Kurs in Oakmont/Pennsylvania bereits sieben Schläge hinter der Spitze zurück und benötigt eine Steigerung, um nicht am Cut zu scheitern. In Führung liegt der US-Amerikaner J.J. Spaun, der eine 66 spielte, gefolgt vom Südafrikaner Thriston Lawrence.