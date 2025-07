McIlroy kämpft bei British Open: Rückstand auf Fitzpatrick

Durchschnittlicher Start von Jäger

Als der „Champion Golfer of the Year“ zuletzt vor sechs Jahren in Portrush gesucht wurde, zerschellte McIlroy am Druck und verpasste den Cut. Am Donnerstag leistete er sich gleich am ersten Loch ein Bogey, es folgten drei weitere an den Löchern 11, 12 und 14. Fünf Birdies sorgten am späten Abend für ein Ergebnis von eins unter Par.