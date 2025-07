British Open: McIlroy mit Traumrunde – kann Scheffler ihn stoppen?

In seiner nordirischen Heimat ist Golfstar Rory McIlroy am dritten Tag der British Open mächtig in Schwung gekommen. Der fünfmalige Majorsieger spielte auf dem Par-71-Kurs mit einer 66 seine mit Abstand beste Runde und verbesserte sich um acht Positionen auf Rang vier.

McIlroy mit kämpferischer Ansage

Scheffler allerdings unterstreicht seine brillante Form auch in Nordirland. Der 29-Jährige war mit einer Serie von zehn Top-Ten-Platzierungen in Folge, darunter drei Siege, angereist. Der Erfolg bei der British Open fehlt dem Olympiasieger von Paris noch.

Schmid rutscht ab – Jäger scheitert am Cut

Aus deutscher Sicht ist bei der 153. Auflage des ältesten Golfturniers der Welt nicht mehr viel zu gewinnen: Matti Schmid (27/Herzogenaurach) spielte am Samstag eine 79 und fiel auf den 70. Platz zurück. Damit ist er der am schlechtesten platzierte Spieler, der den Cut überstanden hat. Am diesem war der Münchner Stephan Jäger am Freitag gescheitert.