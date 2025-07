Matti Schmid glänzt mit Top-Ten-Ergebnis bei Heimspiel in München

Der Oberpfälzer feierte außerdem sein bestes Resultat beim Heimspiel in Bayern.

Der Oberpfälzer feierte außerdem sein bestes Resultat beim Heimspiel in Bayern.

Der Herzogenauracher Golfprofi Matti Schmid hat sein Saisondebüt auf der DP-World-Tour in München mit seinem sechsten Top-Ten-Ergebnis des Jahres gekrönt.

Sechs Wochen nach Platz zwei beim PGA-Tour-Turnier im texanischen Fort Worth belegte der 27-Jährige bei seinem Heimspiel in Bayern nach einer 67 auf der Schlussrunde über den Par-72-Kurs und insgesamt 273 Schlägen beim Sieg des Engländers Daniel Brown Rang sieben. Der Brite feierte im Klubhaus mit sieben Schlägen weniger auf dem Konto den vierten Turniersieg seiner Profi-Laufbahn.

Für Schmid bedeutete sein Endresultat sein bestes Ergebnis in München bei nun fünf Teilnahmen. Zuvor war Platz 13 vor vier Jahren die Top-Platzierung des gebürtigen Regensburgers an der Isar gewesen.

Deutsche Nachwuchshoffnung und Kaymers Rückkehr

Unter den weiteren einheimischen Teilnehmern sorgte in Abwesenheit von Topspieler Stephan Jäger der ebenfalls in München geborene Amateur Tim Wiedemeyer (276 Schläge) auf Platz 17 als zweitbester Deutscher für Aufsehen. Der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer (Mettmann) erreichte 17 Jahre nach seinem Sieg in München mit 277 Schlägen immerhin Rang 19.