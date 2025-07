Ryder Cup 2031 in Spanien: Golf-Spektakel bei Girona

Der Ryder Cup wird 2031 zum zweiten Mal in Spanien stattfinden. Wie die Organisatoren des traditionsreichen Golf-Teamwettbewerbs zwischen Europa und den USA am Dienstag mitteilten, richtet das Camiral Golf & Wellness Resort bei Girona das Event aus. Zuletzt war der Ryder Cup 1997 in Spanien ausgetragen worden.

Ryder-Cup-Austragungsorte bis 2033 fixiert

Damit stehen bereits die Gastgeber der kommenden fünf Ausgaben fest. Noch in diesem Jahr findet der 45. Ryder Cup auf dem Bethpage Black Course im US-amerikanischen Farmingdale bei New York statt (26. bis 28. September). 2027 geht es dann nach Adare Manor in Irland, bevor zwei Jahre später der Hazeltine National Golf Club in Chaska/Minnesota an der Reihe ist. Für 2033 ist bereits San Francisco als Ausrichter bestätigt.