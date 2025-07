Brian Campbell triumphiert im Stechen: Zweiter PGA-Sieg 2023!

Der in seiner Karriere oft verletzte Campbell hatte erst im Februar bei den Mexico Open seinen ersten Titel auf der Tour geholt.

US-Golfprofi Brian Campbell hat bei den John Deere Classic in Silvis seinen zweiten Sieg des Jahres auf der US-PGA-Tour gefeiert. Der 32-Jährige setzte sich im US-Bundesstaat Illinois im Stechen am ersten Extraloch gegen den Argentinier Emilio Grillo durch. Grillo war der einzige Nicht-US-Amerikaner in den Top Ten.