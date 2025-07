Martin Kaymer: Comeback bei BMW Open – Endlich verletzungsfrei!

SID 02.07.2025 • 10:58 Uhr Der frühere Weltranglistenerste ist verletzungsfrei. Die Hoffnungen bei den BMW Open liegen aber auf anderen deutschen Golfprofis.

Nach vielen Enttäuschungen in den letzten Jahren sieht sich Golfprofi Martin Kaymer wieder auf dem richtigen Weg. „Es ist schön, dass ich wieder verletzungsfrei trainieren und spielen kann. 2022, 2023 und 2024 waren für mich schon sehr frustrierende Jahre“, sagte der frühere Weltranglistenerste vor dem Start in die mit 2,75 Millionen Dollar dotierten 36. BMW Open, die von Donnerstag bis Sonntag in München-Eichenried stattfinden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kaymer und seine besondere Verbindung zu München

Er fühle sich endlich wieder „gut, ich habe zuletzt auch ein paar gute Ergebnisse gehabt. Die Voraussetzungen sind wieder gut“, ergänzte der zweimalige Major-Sieger. Zudem würden ihn „viele schöne Momente“ mit dem Turnier verbinden. 2008 gewann Kaymer als bislang einziger Deutscher auf dem Par-72-Kurs vor den Toren Münchens.

Ein steiniger Weg zurück an die Spitze

Kaymer, der auf der umstrittenen LIV-Tour startet und lange mit einer Verletzung am Handgelenk zu kämpfen hatte, ist auf Rang 1209 der Weltrangliste zurückgefallen. Sein letzter Turniersieg liegt elf Jahre zurück. Zuletzt war er bei der PGA Championship am Cut gescheitert.

Zurück zum Erfolg: Kaymers optimistische Prognose

Nun befinde er sich aber wieder „auf einem guten Weg“, nachdem er „lange nicht da war, wo ich sein wollte“, sagte Kaymer vor wenigen Wochen. In München will er „einfach schöne Tage haben und von Anfang an nach vorne spielen. Mal schauen, was passiert.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Auf einen Start bei seinem Heimturnier verzichtete dagegen der derzeit beste deutsche Golfer: Stephan Jäger blieb in den USA, seine Frau erwartet das zweite Kind. Die deutschen Hoffnungen in München ruhen deshalb auf Nicolai von Dellingshausen und Matti Schmid.

Erfolgreiche Momente: Von Dellingshausen und Schmid im Fokus