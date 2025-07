Scottie Scheffler triumphiert bei British Open – Sohn feiert mit

Nach getaner Arbeit jubelt der beste Golfprofi der Gegenwart mit seinem Bennett über den Triumph in Nordirland.

Im Moment des großen Triumphs durfte sein kleiner Sohn natürlich nicht fehlen. Voller Stolz trug Scottie Scheffler seinen Bennett über den Royal Portrush Golf Club und zeigte ihm den "Claret Jug", in den bereits der Name des besten Golfprofis der Gegenwart als frisch gebackener Champion der British Open graviert worden war.

Familiärer Triumph: Scheffler widmet Major-Sieg seinen Liebsten

Fürs Sieger-Interview musste Scheffler seinen Sohn dann absetzen, der nutzte die Zeit, um auf wackligen Füßen die Trophäe ganz genau in Augenschein zu nehmen. "Es ist ein ganz besonderes Gefühl. Es war eine tolle Woche und hat großen Spaß gemacht, hier zu spielen", sagte Scheffler nach seinem ersten Erfolg bei dem prestigeträchtigen Major und richtete emotionale Worte an seine Familie: "Ohne euch könnte ich das nicht machen, ich liebe euch sehr, ich kann kaum erwarten, nach Hause zu kommen und zu feiern."

Uneinholbar: Scheffler lässt McIlroy & Co. klar hinter sich

Der 29-Jährige war das gesamte Turnier über für die Konkurrenz unerreichbar, sein Landsmann Harris English hatte als Zweiter bereits vier Schläge Rückstand. Rory McIlroy, der auf einen Triumph beim Turnier in seiner nordirischen Heimat gehofft hatte, landete mit sieben Schlägen Rückstand auf dem geteilten siebten Platz - und räumte die Überlegenheit Schefflers neidlos ein.

Ehrfürchtige Konkurrenz: McIlroy und DeChambeau staunen über Schefflers Extraklasse

"Er war auf einem ganz anderen Level, nicht nur hier in dieser Woche, sondern bereits in den vergangenen Jahren. Er ist ein wohlverdienter Champion", sagte McIlroy. Ähnlich äußerte sich US-Profi Bryson DeChambeau. "Scottie spielt derzeit in einer eigenen Liga. Ich habe im College viel mit ihm gespielt, da war er nicht besonders gut. Seitdem hat er viel gelernt. Das ist wirklich beeindruckend, und wir können alle davon lernen", sagte der Zehntplatzierte.