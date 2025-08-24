Tommy Fleetwood: 10-Mio.-Dollar-Triumph beim FedEx Cup

SID 25.08.2025 • 01:25 Uhr Der Engländer setzt sich in Atlanta durch. Er sichert sich zehn Millionen US-Dollar – und setzt seiner ganz persönlichen Leidenszeit ein Ende.

Golf-Profi Tommy Fleetwood hat seine schier endlose Titel-Durststrecke auf der PGA-Tour beendet und den FedEx-Cup in Atlanta gewonnen. Mit einer 68er-Schlussrunde sicherte sich der Engländer ein Preisgeld in Höhe von zehn Millionen US-Dollar und setzte seiner ganz persönlichen Leidenszeit ein Ende - zuvor hatte er 30 Top-Fünf-Platzierungen auf der Tour eingefahren, aber nie triumphiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Fleetwood triumphiert in East Lake

Fleetwood spielte auf dem Par-70-Kurs in East Lake insgesamt 262 Schläge und setzte sich mit drei Schlägen Vorsprung gegen die US-Amerikaner Patrick Cantlay und Russell Henley durch. "Ich bin einfach glücklich, dass ich es endlich geschafft habe", sagte der siebenmalige Sieger auf der DP World Tour. Noch zwei Wochen zuvor hatte er bei der St. Jude Championship eine späte Führung verspielt.

Cantlays Fehlstart lässt Duell zugunsten Fleetwoods kippen

Der 34-Jährige lieferte sich am Sonntag zunächst ein enges Duell mit Cantlay, profitierte dann aber von dessen Fehlern. Cantlay startete mit einem Bogey und einem Doppel-Bogey, kämpfte sich zurück, verlor aber erneut am 11. Loch an Boden. Fleetwood blieb trotz zweier Bogeys solide und setzte mit einem Birdie am 13. Loch entscheidend nach.

Fleetwood optimistisch – Scheffler muss sich mit Rang vier begnügen