Justin Rose holt St. Jude Championship: 3,6 Mio-$-Triumph

SID 11.08.2025 • 06:18 Uhr Der Engländer sichert sich im Stechen seinen zwölften Turniersieg auf der US-Tour.

Der englische Golfprofi Justin Rose hat die St. Jude Championship gewonnen. Der 45-Jährige setzte sich bei dem Turnier in Memphis/Tennessee im Stechen gegen den US-Open-Sieger J.J. Spaun (USA) durch und sicherte sich neben 3,6 Millionen US-Dollar Preisgeld seinen zwölften Sieg auf der US-Tour.

Rose siegt im Stechen – erster Triumph seit 2023

Rose und Spaun hatten nach der Schlussrunde mit 264 Schlägen gleichauf gelegen, im Stechen sorgte der Engländer, 2013 Sieger bei den US Open, dann für die Entscheidung. Für Rose, der beim Masters im April noch im Stechen noch gegen Rory McIlroy verloren hatte, war es der erste Turniersieg seit 2023.