Golf: Young gewinnt als 1000. Spieler ein PGA-Turnier

Golfprofi Cameron Young hat mit seinem ersten Titel auf der PGA Tour einen besonderen Meilenstein erreicht. Nach sieben zweiten Plätzen gelang dem 28-jährigen US-Amerikaner bei der Wyndham Championship in North Carolina endlich der ersehnte erste Sieg – und dazu noch ein historischer: Young ist der 1000. Spieler, der ein Turnier auf der renommierten PGA Tour gewinnen konnte. Der erste war 1860 der Schotte Willie Park Senior bei den British Open gewesen.

"Ich habe schon eine Weile darauf gewartet", sagte Young nach dem Triumph am Sonntag: "Ich hätte nie gedacht, dass ich so emotional reagieren würde, aber es ist das Ende meiner vierten Saison und ich hatte meine Chancen. Aber nie so wie heute, das wollte ich mir heute nicht entgehen lassen."