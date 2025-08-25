Trump besucht Ryder Cup: Ex-Präsident kündigt Golf-Auftritt an

SID 25.08.2025 • 08:43 Uhr Donald Trump, selbst leidenschaftlicher Golfer, wird das Team USA beim Heimspiel Ende September höchstpersönlich anfeuern.

Als eingefleischter Golf-Fan lässt Donald Trump sich einen Besuch beim diesjährigen Ryder Cup in den USA nicht entgehen. "Es wird ein großartiger Ryder Cup", schrieb der US-Präsident auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, auf Einladung der PGA Tour werde er beim Auftakt des Turniers dabei sein, kündigte der 79-Jährige an.

Revanche auf Bethpage Black: 45. Golf-Duell Europa gegen USA