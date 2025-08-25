Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
3. LIGA
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
HOCKEY-EM
DARTS
FORMEL 1
RADSPORT
MEHR
Mehr
Golf>

Trump besucht Ryder Cup: Ex-Präsident kündigt Golf-Auftritt an

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

US-Präsident Trump kommt zum Ryder Cup

Donald Trump, selbst leidenschaftlicher Golfer, wird das Team USA beim Heimspiel Ende September höchstpersönlich anfeuern.
Donald Trump wird zum Ryder Cup kommen
Donald Trump wird zum Ryder Cup kommen
© AFP/SID/ANDY BUCHANAN
SID
Donald Trump, selbst leidenschaftlicher Golfer, wird das Team USA beim Heimspiel Ende September höchstpersönlich anfeuern.

Als eingefleischter Golf-Fan lässt Donald Trump sich einen Besuch beim diesjährigen Ryder Cup in den USA nicht entgehen. "Es wird ein großartiger Ryder Cup", schrieb der US-Präsident auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, auf Einladung der PGA Tour werde er beim Auftakt des Turniers dabei sein, kündigte der 79-Jährige an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Revanche auf Bethpage Black: 45. Golf-Duell Europa gegen USA

Die 45. Auflage des traditionsreichen Golf-Teamwettbewerbs zwischen Europa und den USA findet vom 26. bis 28. September auf dem Bethpage Black Course im US-amerikanischen Farmingdale bei New York statt. 2023 in Rom hatte das Team USA deutlich gegen die Europäer verloren, die sich mit 16,5:11,5 durchsetzten.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite