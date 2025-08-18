Wie die Zwillingsschwester: Golferin Iwai holt ersten Sieg

Drei Monate nach ihrer Zwillingsschwester Chisato hat auch Golferin Akie Iwai ihren ersten Turniersieg auf der LPGA-Tour gefeiert. Die Japanerin gewann die Portland Classic mit einem Vorsprung von vier Schlägen auf Gurleen Kaur (USA). Rang drei ging an Schwester Chisato, die erst im Mai bei der Riviera Maya Open in Mexiko erstmals auf der Tour triumphiert hatte.