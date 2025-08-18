Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
HOCKEY-EM
HANDBALL
TENNIS
BASKETBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
RADSPORT
2. BUNDESLIGA
3. LIGA
MEHR
Mehr
Golf>

Wie die Zwillingsschwester: Golferin Iwai holt ersten Sieg

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Golferin Iwai holt ersten Sieg

Schwester Chisato gewann im Mai in Mexiko, nun zieht Akie Iwai nach.
Akie Iwai (l.) mit Schwester Chisato
Akie Iwai (l.) mit Schwester Chisato
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Orlando Ramirez
SID
Schwester Chisato gewann im Mai in Mexiko, nun zieht Akie Iwai nach.

Drei Monate nach ihrer Zwillingsschwester Chisato hat auch Golferin Akie Iwai ihren ersten Turniersieg auf der LPGA-Tour gefeiert. Die Japanerin gewann die Portland Classic mit einem Vorsprung von vier Schlägen auf Gurleen Kaur (USA). Rang drei ging an Schwester Chisato, die erst im Mai bei der Riviera Maya Open in Mexiko erstmals auf der Tour triumphiert hatte.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Meine Schwester hat mich wirklich inspiriert“, sagte die Weltranglisten-29. Akie Iwai, die dieses Jahr in Thailand und bei den LA Championships jeweils Zweite geworden war: „Deshalb habe ich mein Bestes gegeben.“

Als beste Deutsche belegte Caroline Masson (Gladbeck) den geteilten 49. Platz, auch Aline Krauter (Stuttgart) überstand auf Rang 61 den Cut.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite