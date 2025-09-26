Golf-Legende Bernhard Langer (68): Plant er noch 10 Jahre?

SID 26.09.2025 • 13:03 Uhr Für den Schwaben Bernhard Langer ist sein Glaube eine wichtige Stütze in schwierigen Situationen gewesen.

Auch mit 68 Jahren soll für Bernhard Langer noch lange nicht Schluss sein: Das deutsche Golf-Idol will seine imponierende Laufbahn noch einige Zeit auf der Champions Tour für buchstäblich gut gealterte Stars fortsetzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Karriereende in Sicht: 68-Jähriger will höchstens noch zehn Jahre weitermachen

„Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. 20 Jahre werde ich also auf keinen Fall mehr weitermachen“, sagte der 68-Jährige in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe, „aber wer weiß, ob es noch zehn werden. Im Moment macht mir das Spiel weiter viel Spaß, ich bin noch relativ erfolgreich.“

Drei Bedingungen für den Abschied: Langer nennt klare Rücktrittsregeln

Für den Anhausener, der sich nach eigener Aussage „alles selbst beigebracht“ hat, müssen für einen endgültigen Rücktritt drei Bedingungen erfüllt sein. „Erst wenn ich nicht mehr gesund bin, nicht mehr erfolgreich bin und keinen Spaß mehr habe, höre ich auf“, meinte der Schwabe anlässlich der Premiere der MagentaSport-Dokumentation „Bernhard Langer - der ewige Champion“.

Glaube als innerer Kompass: Langer über Selbstvergebung und Druck

Langer bekräftigte nochmals seine Religiosität als Stütze in schwierigen Situationen seiner Karriere. „Der Glaube hat mir geholfen, Wichtigkeiten zu sortieren. Ich habe mein Bestes gegeben, mehr kann Gott nicht von mir verlangen, mehr verlange ich auch nicht von mir“, sagte der mehrmalige Ryder-Cup-Gewinner: „Bei jedem Schlag kann ich in den Spiegel gucken und sagen: ‚Okay, Du musst Dir selbst verzeihen.‘ Das macht man am besten schon immer vorher mit sich aus, denn es ist klar: Es wird schlechte Schläge geben, ich bin ein Mensch und keine Maschine.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Grünes Jacket auf Abruf: Langers exklusiver Spind in Augusta