Golf: McIlroy gewinnt die Irish Open im Stechen

SID 07.09.2025 • 19:40 Uhr Der Nordire hatte seit seinem Masters-Erfolg fünf Monate auf einen Turniersieg warten müssen.

Der nordirische Golfstar Rory McIlroy hat die Irish Open gewonnen. Der amtierende Masters-Sieger setzte sich auf dem Par-72-Kurs in Kildare im Stechen am dritten Extraloch gegen den Schweden Joakim Lagergren durch.

Der Weltranglistenzweite feierte nach 2016 seinen zweiten Erfolg bei dem in diesem Jahr mit sechs Millionen Dollar dotierten Event der DP World Tour, es war sein erster Turniersieg seit dem Triumph in Augusta im April.