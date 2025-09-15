Procore Championship: Scheffler dreht Finale zum 6. Saison-Sieg

SID 15.09.2025 • 06:49 Uhr Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler setzt sich in Napa/Kalifornien erst auf der Schlussrunde durch.

Golfstar Scottie Scheffler hat sich bei der Procore Championship den nächsten Titel auf der US-PGA-Tour gesichert.

Der viermalige Majorsieger aus den USA setzte sich dank einer starken Schlussrunde (fünf unter Par) und mit insgesamt 269 Schlägen hauchdünn vor seinem Ryder-Cup-Kollegen Ben Griffin (USA/270) durch. Dritter wurde Lanto Griffin (USA/271), der Münchner Thomas Rosenmüller (287) kam auf den geteilten 64. Platz.

Scheffler zieht mit Golf-Legenden gleich

Für Scheffler, der den nach drei Runden führenden Griffin noch abfing, war der Erfolg im Silverado Resort in Napa/Kalifornien bereits der sechste Turniersieg in diesem Jahr und der 19. auf der PGA-Tour. Damit zog er mit Topspielern wie Ben Crenshaw, Ernie Els oder Tom Kite gleich. Rekordhalter sind Tiger Woods und Sam Snead mit unglaublichen 82 Triumphen.

„Ich habe mein Bestes gegeben, in meiner Welt zu bleiben und weiter Birdies zu machen“, sagte Scheffler über seine Taktik: „Ich habe es geschafft, geduldig zu bleiben und gut abzuschließen.“

Vorfreude auf das Traditionsduell