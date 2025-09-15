Newsticker
Golf>

Procore Championship: Scheffler dreht Finale zum 6. Saison-Sieg

Golf-Superstar holt nächsten Titel

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler setzt sich in Napa/Kalifornien erst auf der Schlussrunde durch.
Scottie Scheffler posiert mit der Siegertrophäe
Scottie Scheffler posiert mit der Siegertrophäe
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MIKE MULHOLLAND
SID
Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler setzt sich in Napa/Kalifornien erst auf der Schlussrunde durch.

Golfstar Scottie Scheffler hat sich bei der Procore Championship den nächsten Titel auf der US-PGA-Tour gesichert.

Der viermalige Majorsieger aus den USA setzte sich dank einer starken Schlussrunde (fünf unter Par) und mit insgesamt 269 Schlägen hauchdünn vor seinem Ryder-Cup-Kollegen Ben Griffin (USA/270) durch. Dritter wurde Lanto Griffin (USA/271), der Münchner Thomas Rosenmüller (287) kam auf den geteilten 64. Platz.

Scheffler zieht mit Golf-Legenden gleich

Für Scheffler, der den nach drei Runden führenden Griffin noch abfing, war der Erfolg im Silverado Resort in Napa/Kalifornien bereits der sechste Turniersieg in diesem Jahr und der 19. auf der PGA-Tour. Damit zog er mit Topspielern wie Ben Crenshaw, Ernie Els oder Tom Kite gleich. Rekordhalter sind Tiger Woods und Sam Snead mit unglaublichen 82 Triumphen.

„Ich habe mein Bestes gegeben, in meiner Welt zu bleiben und weiter Birdies zu machen“, sagte Scheffler über seine Taktik: „Ich habe es geschafft, geduldig zu bleiben und gut abzuschließen.“

Vorfreude auf das Traditionsduell

Jetzt freue er sich auf den Ryder Cup. „Ich denke, wir sind alle aufgeregt“, meinte der 29-Jährige. Der Weltranglisten-Erste Scheffler führt das US-Team von Kapitän Keegan Bradley im traditionsreichen Duell mit Europa an, das vom 26. bis 28. September im Bethpage Black Park in Farmingdale/New York steigt.

