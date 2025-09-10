Federer-Tipp rettet McIlroys Motivation vor PGA Championship

SID 10.09.2025 • 06:34 Uhr Durch einen Ratschlag der Schweizer Tennis-Ikone kann der Brite nach der Komplettierung seiner Major-Titelsammlung Gefühle von Langeweile vermeiden.

Tipps von Tennis-Ikone Roger Federer haben Golf-Star Rory McIlroy nach der Komplettierung seiner Major-Titelsammlung vor Motivationsproblemen für seine weitere Karriere bewahrt.

Wie der Nordire vor der mit neun Millionen Dollar dotierten PGA Championship ab Donnerstag im englischen Virginia Water erklärte, erfolgt die Auswahl seiner Turnierteilnahmen seit seinem Masters-Triumph im vergangenen April aufgrund von Ratschlägen des 20-maligen Grand-Slam-Siegers Federer zur Vermeidung von ermüdender Langeweile nur noch nach seinen persönlichen Vorlieben und unabhängig von Bedeutung und Größe eines Events.

Inspiriert von Federer: McIlroy strebt Starts in Indien und Australien an

„Roger und ich haben uns vor einigen Jahren in der Endphase seiner Karriere unterhalten, und er sagte, dass er nur noch bei kleineren Turnieren und in Städten, wo er noch nie gewesen ist, spielen will, nur weil viele Menschen ihn noch nie spielen gesehen haben“, erzählte McIlroy von einer inspirierenden Begegnung mit dem Schweizer Idol. Deswegen will der Brite wegen der drohenden Monotonie nach Erfolgen bei allen vier Major-Turnieren vermehrt bei Events in Indien und auch in Australien an den Abschlag gehen.

Zwischen Abenteuerlust und Major-Mission

„Ich möchte Erfahrungen sammeln, die ich bisher noch nicht gemacht habe. Ich möchte zum ersten Mal Dinge machen, die ich in den 18 Jahren meiner Karriere noch nie gemacht habe“, sagte McIlroy. Zugleich allerdings betonte der 36-Jährige, der 2011 bei den US Open den ersten seiner inzwischen fünf Major-Titel gewonnen hatte, auch weiterhin bei den Major-Turnieren sowie für Europa im Ryder Cup gegen die USA antreten zu wollen.

Karriere-Klartext: McIlroy sieht das Ende näher rücken