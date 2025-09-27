Ryder Cup: Europa dominiert USA – erster Auswärtssieg seit 2012?

SID 27.09.2025 • 19:13 Uhr Die Amerikaner holen lediglich einen Sieg aus vier Duellen. Bei den Europäern siegt auch Rory McIlroy erneut - ärgert sich aber über die US-Fans.

Team Europa hat die schwierige Auswärts-Atmosphäre beim 45. Ryder Cup auch am zweiten Tag eindrucksvoll gemeistert und den Vorsprung sogar noch ausgebaut. Auf dem Golfkurs im Bethpage State Park von Long Island erspielten die Europäer am Samstag zunächst eine 8,5:3,5-Führung gegen die namhaften Gegner aus den USA, am Nachmittag (Ortszeit) wurde die zweite Runde noch mit vier Fourballs fortgesetzt.

Mission Auswärtssieg: Europa jagt das nächste „Wunder von Medinah“

14 Punkte benötigt die Europa-Auswahl um Kapitän Luke Donald als Titelverteidiger, um den ewigen Vergleich zum elften Mal bei den vergangenen 15 Ausgaben zu gewinnen. Zuletzt hatte sich Europa 2023 in Rom durchgesetzt. Ein Triumph im Staat New York wäre der erste Auswärtssieg seit 2012, als die Europäer das "Wunder von Medinah" in Illinois vollbracht hatten. Erstmals ausgespielt wurde der Ryder Cup im Jahr 1927.

McIlroy mahnt: „Lasst uns in Ruhe schlagen!“

"Wir müssen jetzt dran bleiben", sagte der fünfmalige Major-Gewinner Rory McIlroy, der sich zwischendurch mit den amerikanischen Fans anlegte: Deren Zwischenrufe während der Schläge nervten den Nordiren sichtlich. Eine ablehnende Stimmung sei "erwartbar, so ist das bei einem Auswärts-Ryder-Cup", sagte er: "Zwischen den Schlägen sollen sie sagen, was sie wollen, das ist okay. Aber seid so respektvoll, uns schlagen zu lassen, gebt uns die selbe Chance, die die Amerikaner haben."

Bunker-Magie: Rahm und Hatton zähmen Schauffele/Cantlay

In den Foursomes, bei denen die Zweierteams jeweils mit einem Ball im Wechsel spielen, gewannen der frühere Masterssieger Jon Rahm (Spanien) und Tyrrell Hatton (England) gegen den zweimaligen Major-Champion Xander Schauffele und Patrick Cantlay mit 3&2. Rahm beeindruckte dabei mit einem erfolgreichen 15-Meter-Chip aus dem Bunker am achten Loch.

Europa glänzt im Foursome – DeChambeau/Young retten US-Ehre

Robert MacIntyre (Schottland) und Viktor Hovland (Norwegen) setzten sich gegen Scottie Scheffler und Russell Henley 1-up durch, und auch McIlroy (Nordirland) und Tommy Fleetwood (England) punkteten durch das 3&2 gegen Collin Morikawa/Harris English. Für die USA gewannen am Vormittag nur der zweimalige US-Open-Sieger Bryson DeChambeau und Cameron Young, die sich gegen das schwedisch-englische Duo Ludvig Aberg/Matt Fitzpatrick mit 4&2 durchsetzten.