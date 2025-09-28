"Traum wird wahr": Tränen nach Europa-Triumph beim Ryder Cup

SID 28.09.2025 • 23:21 Uhr Bittere Pleite für Gastgeber USA: Die Auswahl von Teamchef Luke Donald bringt am Abschlusstag den Vorsprung ins Ziel.

Europas Spitzengolfer haben in der hitzigen Atmosphäre des 45. Ryder Cups mit viel Mühe ein historisches Comeback der US-Stars verhindert und ihren Titel verteidigt.

Am spannenden Finaltag im Bethpage State Park von Long Island holten die Europäer erst durch den Iren Shane Lowry im achten von elf gespielten Single-Matches den entscheidenden 14. Punkt.

Tränen nach Drama im Ryder Cup

Lowry machte um 17.15 Uhr Ortszeit mit einem kurzen Putt den „Auswärtssieg“ perfekt und sorgte beim Großteil der über 50.000 Fans für lange Gesichter.

Es war Europas elfter Sieg bei den vergangenen 15 Ausgaben - und zudem der erste Ryder-Cup-Auswärtssieg seit 2012, als die Europäer das „Wunder von Medinah“ in Illinois vollbrachten.

„Das waren die schwersten Minuten meines Lebens“, sagte ein erleichterter Lowry unter Tränen: „Ich kann nicht glauben, dass dieser Ball reingegangen ist. Der Ryder Cup bedeutet mir alles. Ein Traum wird wahr.“

Die Europäer waren mit einem beruhigenden 11,5:4,5-Vorsprung in den entscheidenden Sonntag gegangen. „Ich hätte nicht mit einem so großen Vorsprung gerechnet“, sagte Teamkapitän Luke Donald. Weil der angeschlagene Schwede Victor Hofland am Sonntag nicht antreten konnte, wurde dessen Match gemäß den Regeln mit 0,5:0,5 gewertet.

Historisches Mega-Comeback der USA bleibt aus

Zwei Siege aus den verbleibenden elf Matches reichten Europa damit zum Sieg. Ein 5:12-Rückstand war hingegen für die USA der größte vor dem Finaltag seit 1979. Und: Noch nie hat ein Team am Ryder-Cup-Sonntag einen größeren Rückstand als vier Punkte wettgemacht.

Die Gastgeber schnupperten am größten Comeback in der Geschichte des erstmals 1927 - damals noch zwischen den USA und Großbritannien - ausgespielten Cups, mussten sich am Ende aber geschlagen geben.

Young und Scheffler entfachen US-Hoffnung

In der erneut hitzigen Atmosphäre im US-Bundesstaat New York versuchten die US-Golfer alles, um ein „Bethpage-Miracle“ Wirklichkeit werden zu lassen. Cameron Young verkürzte gegen den früheren US-Open-Champion Justin Rose, mit 45 Jahren der mit Abstand älteste Golfer beider Teams, auf 6:12.