PGA-Saisonstart in Kapalua abgesagt – Dürre auf Maui bremst Tour

SID 23.10.2025 • 07:39 Uhr Der Platz auf Hawaii ist wegen Wasserknappheit nicht mehr bespielbar.

Die anhaltende Dürre auf der Hawaii-Insel Maui wirbelt den Turnierplan der US-Golftour PGA durcheinander.

Das für Januar geplante Auftaktturnier der neuen Saison musste abgesagt werden, da der Platz in Kapalua wegen der Wasserknappheit nicht mehr bespielbar ist.