PGA-Saisonstart in Kapalua abgesagt – Dürre auf Maui bremst Tour

PGA-Saisonstart wegen Dürre abgesagt

Der Platz auf Hawaii ist wegen Wasserknappheit nicht mehr bespielbar.
Muss Maui-Start streichen: Scottie Scheffler
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/RICHARD HEATHCOTE
SID
Der Platz auf Hawaii ist wegen Wasserknappheit nicht mehr bespielbar.

Die anhaltende Dürre auf der Hawaii-Insel Maui wirbelt den Turnierplan der US-Golftour PGA durcheinander.

Das für Januar geplante Auftaktturnier der neuen Saison musste abgesagt werden, da der Platz in Kapalua wegen der Wasserknappheit nicht mehr bespielbar ist.

Aus „logistischen Gründen“ verzichtete die PGA auf die Verlegung an einen anderen Ort. Die Saison startet dennoch auf Hawaii - allerdings eine Woche später (15. bis 18. Januar) mit dem Turnier in Honolulu auf der Insel O’ahu.

