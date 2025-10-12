Tiger Woods: 7. Rücken-OP – droht das Karriere-Aus?

SID 12.10.2025 • 08:31 Uhr Der 15-malige Majorsieger Tiger Woods unterzieht sich einer Bandscheiben-OP. Seine Rückkehr auf die PGA-Tour bleibt ungewiss.

Golf-Ikone Tiger Woods ist erneut am Rücken operiert worden. Der 15-malige Major-Sieger ließ sich nach eigenen Angaben am Freitag in New York einen beschädigten Bandscheibenabschnitt entfernen und ersetzen.

„Ich hatte Schmerzen und eingeschränkte Beweglichkeit im unteren Rücken“, teilte der 49-jährige Woods nach seiner bereits siebten Rücken-OP in einem Statement mit. „Ich habe mich für den Eingriff entschieden und weiß jetzt schon, dass es die richtige Entscheidung war.“

Woods hatte sich im Lauf seiner Karriere immer wieder mit schweren Verletzungen geplagt. Seit der British Open 2024, bei der er am Cut gescheitert war, hat er kein Turnier mehr bestritten.