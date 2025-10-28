Newsticker
Golf-Sensation: Kai Trump feiert LPGA-Debüt bei The Annika

Trump-Enkelin Kai gibt Tour-Debüt

Die 18-Jährige ist wie ihr Großvater sehr golfbegeistert - und bekommt die Chance, ihr Können auf der LPGA-Tour zu zeigen.
Donald Trumps Enkelin Kai
© AFP/SID/ALLISON ROBBERT
SID
Donald Trumps golfbegeisterte Enkelin Kai wird im November ihr Debüt auf der LPGA-Tour geben. Die 18-Jährige erhielt eine Sponsoreneinladung für das prestigeträchtige Turnier „The Annika“ im Pelican Golf Club in Florida, das vom 13. bis 16. November ausgetragen wird. Die Veranstaltung zählt zu den hochkarätigsten im Kalender der Tour außerhalb der Majors und ist mit 3,25 Millionen US-Dollar dotiert.

Trump-Enkelin erfüllt sich Golftraum

„Mein Traum war es immer, mit den Besten der Welt auf der LPGA-Tour zu konkurrieren“, sagte die Enkelin des US-Präsidenten in einer Mitteilung: „Dieses Event wird eine unglaubliche Erfahrung. Ich freue mich darauf, viele meiner Vorbilder und Mentoren im Golf zu treffen und gegen sie anzutreten.“

Kai Trump besucht derzeit die Benjamin School in Florida und hat sich verpflichtet, ab dem kommenden Jahr für die Miami Hurricanes Golf zu spielen. In der laufenden Saison nahm sie an drei Turnieren der American Junior Golf Association teil.

Ryder-Cup mit Opa inspiriert Mission für junge Golffans

Ende September hatte sie zusammen mit ihrem Großvater Donald, ebenfalls ein eingefleischter Golf-Fan, den Ryder Cup im Bethpage State Park auf Long Island besucht. Ihre Teilnahme in Florida soll nun „dazu beitragen, Golf einem neuen Publikum näherzubringen, insbesondere jüngeren Fans“, sagte Ricki Lasky, Chief Tour Business and Operations Officer bei der LPGA.

Kai Trump hat in den Sozialen Medien mehr als sechs Millionen Fans, zuletzt hatte sie eine Bekleidungs- und Lifestyle-Marke für junge Frauen im Sportbereich gegründet.

