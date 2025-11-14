"Ziemlich gut geschlagen": Trumps Enkelin beim Golf Letzte

SID 14.11.2025 • 08:13 Uhr Donald Trumps Enkelin Kai erhält eine Sponsoreneinladung. Sportlich kann sie diese noch nicht rechtfertigen.

Donald Trumps Enkelin Kai liegt bei ihrem Golf-Debüt auf der LPGA-Tour nach der ersten Runde abgeschlagen auf dem letzten Platz. Beim prestigeträchtigen Turnier „The Annika“ im Pelican Golf Club in Florida benötigte die 18-Jährige zum Auftakt 83 Schläge, lag damit 13 über Par.

Die führende Südkoreanerin Haeran Ryu spielte in der ersten Runde eine 64 (-6).

„Ich war definitiv nervöser als erwartet, aber ich finde, dass ich viele gute Schläge gemacht habe“, sagte die Enkelin des US-Präsidenten.

Diese hatte im Vorfeld eine Sponsoreneinladung für das mit 3,25 Millionen US-Dollar dotierte Event erhalten: „Ich finde, ich habe mich für mein erstes Turnier und als jüngste Spielerin im Feld ziemlich gut geschlagen. Ich hatte viel Spaß da draußen.“

Zwischen College-Plänen und Ryder-Cup: Kai Trump lebt den Golf-Traum

Kai Trump besucht derzeit die Benjamin School in Florida und wird ab dem kommenden Jahr für die Miami Hurricanes Golf spielen.

Ende September hatte sie zusammen mit ihrem Großvater Donald, ebenfalls ein eingefleischter Golf-Fan, den Ryder Cup im Bethpage State Park auf Long Island besucht.