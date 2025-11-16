McIlroy verliert Saisonfinale - holt sich aber Gesamtsieg

SID 16.11.2025 • 13:45 Uhr Der nordirische Golf-Superstar verpasst den krönenden Abschluss seines erfolgreichsten Jahres.

Golf-Superstar Rory McIlroy hat den abschließenden Triumph nach dem erfolgreichsten Jahr seiner Karriere knapp verpasst. Der Nordire unterlag als Titelverteidiger beim Finale der DP World Tour im Stechen gegen den früheren US-Open-Champion Matt Fitzpatrick aus England. Trotz der Niederlage im Play-off auf dem Earth Course in Dubai hat sich McIlroy zum siebten Mal den Gesamtsieg der früheren European Tour gesichert. Fitzpatrick gewann das Finale zum dritten Mal.