Besondere Ehre für Golfstar Scheffler

Scottie Scheffler ist der Erste nach Tiger Woods, dem dies gelingt.

Golfstar Scottie Scheffler ist zum vierten Mal in Folge zum Spieler des Jahres auf der PGA Tour gewählt worden. Der Weltranglistenerste aus den USA ist erst der zweite Golfprofi nach Tiger Woods, der so oft in Folge ausgezeichnet wurde.

In diesem Jahr holte er sich auf der US-Tour sechs Titel, darunter die PGA Championship im Mai und die British Open im Juli.

Golf: Tourchef Rolapp würdigt Scheffler

„Sein konstant hohes Erfolgsniveau ist schlichtweg spektakulär, während er auf der PGA Tour weiter Geschichte schreibt, und wir sind gespannt, was er 2026 liefern wird“, sagte Tourchef Brian Rolapp über den 29-Jährigen.