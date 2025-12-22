Ryder Cup ab 2027 bei Magenta

SID 22.12.2025 • 12:21 Uhr Auch die Übertragungsrechte für die PGA Tour und die DP World Tour gehen an die Telekom.

Der Ryder Cup wird 2027 und 2029 von MagentaTV übertragen. Die Telekom sicherte sich für ihren digitalen TV-Anbieter in Deutschland die Übertragungsrechte für die nächsten beiden Ausgaben des prestigeträchtigen Golf-Turniers zwischen Team Europa und Team USA. Der bis 2029 laufende TV-Vertrag beinhaltet zudem bereits ab kommenden Januar unter anderem die Übertragungsrechte für die Turniere der PGA Tour und der DP World Tour.

Das Rechtepaket beinhalte „rund 300 Tage Live-Golf pro Jahr auf den zwei neuen Golf-Kanälen“, teilte die Telekom mit. Auch die BMW International Open in Eichenried bei München (2. bis 5. Juli 2026) zählen dazu. Jeder Turniertag werde live übertragen.