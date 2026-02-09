Nächster Erfolg für US-Golfprofi

SID 09.02.2026 • 06:57 Uhr Der Amerikaner Chris Gotterup setzt sich im Stechen durch und holt bereits den zweiten Saisonsieg. Stephan Jäger fällt zurück.

Golfprofi Chris Gotterup hat auf der PGA-Tour die Phönix Open gewonnen.

Der Amerikaner gewann das mit 9,6 Millionen Dollar dotierte Turnier in Scottsdale/Arizona im Stechen nach dem ersten Loch gegen den Japaner Hideki Matsuyama. Nach vier Runden waren beide mit 268 Schlägen gleichauf gelegen.

Golf: Gotterups vierter Streich – Jäger rutscht ab

Für den 26 Jahre alten Gotterup war es der vierte Titel auf der PGA-Tour. Er hatte bereits den Auftakt des Jahres in Hawaii für sich entschieden.

Den dritten Platz in Scottsdale teilten sich gleich fünf Spieler mit 269 Schlägen, darunter auch Olympiasieger Scottie Scheffler.